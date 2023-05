Він може легко виявитися підробленим.

Інтерес до презентації PlayStation Showcase досяг піку. Користувачі вже не можуть дочекатися показу шоу і обговорюють, які ігри продемонструє Sony. Звичайно, не обійшлося і без спекуляцій. У мережі з'явився список проєктів, які нібито представлять в рамках заходу.

Зображення з переліком ігор опублікував користувач Twitter під псевдонімом srb_photo. Картинка нагадує слайд з внутрішньої презентації. На ній присутні назви проєктів, студій-розробників і згадка про ексклюзивність.

Зображення нібито підтверджує, що на PlayStation Showcase представлять багатокористувацьку The Last оf Us, Helldrivers 2, продовження Ghost of Tsushima, нову гру від розробників God of War, Death Stranding 2 тощо. Підтвердити достовірність переліку поки неможливо. Жоден надійний Інсайдер цього не зробив, а судячи з граматичних помилок, список підроблений.

УНІАН з посиланням на свої джерела може сказати, що далеко не все в переліку правда. Хоча окремі ігри з картинки дійсно з'являться на PlayStation Showcase. Нагадаємо, презентація пройде 24 травня, Початок — о 23:00 за Києвом. Шоу триватиме трохи довше години і відзначиться показами ігор для PS5 і PS VR2 від Sony і партнерів компанії.

Що покажуть на презентації Sony

Компанія гарантовано підготує анонси від внутрішніх студій і партнерів. Наприклад, на розробку нового проекту вже давно натякала Bluepoint Games, відома за ремейком Demon's Souls. А ще інсайдери стверджували, що на шоу відбудеться дебютний показ продовження Mortal Kombat.

Глядачам також повідомлять дати релізу раніше анонсованих проектів, наприклад, Marvel's Spider-Man 2.

