А ще зйомки фільму почнуться влітку в Австралії.

Новини про сиквел екранізації Mortal Kombat надходять вкрай рідко, хоча картина офіційно знаходиться у виробництві. Однак нещодавно з'явилося відразу кілька цікавих подробиць про фільм.

Портал The Hashtag Show з посиланням на власні джерела розповів про лиходіїв у фільмі. За даними сайту, глядачі побачать в продовженні Шао Кана, Бараку, Сіндел і Куан Чі. А в центрі сюжету буде Кітана, одержима помстою.

Принцеса Еденії спробує покарати Шао Кана за вбивство своїх батьків. У картині нібито покажуть бій імператора Зовнішнього світу з королем Джерродом. Як відомо фанатам, останній програв і загинув у бою. Після цього Шао Кан вбив матір Кітани Сіндел і воскресив її як свою слугу.

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А що стосується Бараки, то він спочатку буде ворогувати з Джонні Кейджем. Але потім персонажі нібито об'єднаються і почнуться битися разом. Підтверджень згаданим чуткам немає, тому варто ставитися до них скептично.

Зате інформацію про початок і завершення зйомок фільму вже можна вважати офіційною. Портал Geek Vibes Nation написав у Twitter, що вони триватимуть з червня по вересень в Австралії. Продюсер картини Тодд Гарнер відповів на це: "Мені було цікаво, чому у мене є квартира в Австралії".

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. Однак офіційні відомості з цього приводу не надходили.

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