Видавництво повідомило про розробку та близький випуск гри під час спілкування з інвесторами.

Mortal Kombat — одна з найстаріших ігрових серій з культовим статусом. Анонс кожної нової частини франшизи стає радісною подією для користувачів. Але з прийдешнім продовженням все сталося інакше. Warner Bros. вперше офіційно згадала про створення Mortal Kombat 12 під час розмови з інвесторами в рамках публікації фінансового звіту. Через це гравці ледь не пропустили анонс.

Так як акції Warner Bros. торгуються на фондовому ринку, бесіди представників компанії з інвесторами викладаються у вільний доступ. Автор Yotube-каналу Valliant Renegade прослухав останню розмову і записав фрагмент, в якому згадується Mortal Kombat 12 і терміни релізу гри. Як виявилося, фанатам не доведеться довго чекати продовження.

"А попереду ще багато цікавого, включаючи довгоочікувані Mortal Kombat 12 і Suicide Squad: Kill the Justice League, ігри, які також вийдуть в цьому році з амбітними прогнозами щодо запуску", — заявило керівництво Warner Bros.

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Тобто дванадцята номерна частина MK з'явиться до кінця поточного року. Однак інші деталі поки тримаються в секреті. Подробицями повинні поділитися під час повноцінного анонсу.

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. І ось вперше надійшли офіційні відомості з цього приводу.

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