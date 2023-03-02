Вона вийде раніше, ніж доповнення до Elden Ring.

Студія FromSotware анонсувала Armored Core VI Fire of Rubicon на The Game Awards 2022. У першому трейлері студія повідомила, що гра з'явиться в 2023 році, але точну дату не розкрила. Зате ця інформація нещодавно спливла в ЗМІ.

Видання eXputer з посиланням на власні джерела розповіло, коли FromSotware випустить Armored Core VI. За даними журналістів, гра вийде в кінці вересня. А в разі затримки всередині студії реліз змістять на жовтень.

При цьому японська компанія ставить в пріоритет саме Armored Core VI, а не доповнення Shadow of the Erdtree до Elden Ring, яке анонсували цього тижня. FromSotware планує випустити добавку вже після свого нового повноцінного проєкту. З чим це пов'язано, невідомо, але, можливо, виробництво DLC знаходиться на більш ранній стадії.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

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