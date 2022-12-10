У центрі історії буде протистояння міжгалактичних корпорацій і опору.

На нещодавній церемонії нагородження TGA 2022 FromSoftware анонсувала свою нову гру — Armored Core VI Fire of Rubicon. У першому трейлері було мало деталей, але завдяки видавництву Bandai Namco, яке просуває проект, з'явилися перші подробиці. Компанія опублікувала інформаційний лист з описом основних аспектів майбутнього екшену.

Сюжет перенесе користувачів на планету Рубікон 3. Вона була зруйнована майже п'ятдесят років тому дивною речовиною, яка охопила всю територію і навіть довколишні зірки. Вважалося, що загадкова субстанція відкриє нову еру для людства. Однак її поява призвела до загибелі мільйонів жителів та ізоляції космічної системи.

Через десятиліття знову почалася боротьба за цю речовину. Міжгалактичні корпорації і сили опору жадають використати її в своїх цілях. Гравці потраплять на Рубікон 3 як вільні найманці, які можуть битися за обидві сторони. Але далі при проходженні знадобиться вибрати, чиї інтереси продовжувати відстоювати.

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В інформаційному листі також була побіжна згадка бойової системи. Користувачі зможуть битися як в тісному контакті, так і на дистанції. Найімовірніше, в Armored Core VI Fire of Rubicon з'явиться стрілецька зброя, що логічно, враховуючи роботизований світ гри.

Розробкою екшену керує Масару Ямамура, провідний дизайнер Sekiro: Shadows Die Twice. Президент FromSoftware і керівник всіх минулих проектів студії Хідетака Міядзакі був директором Armored Core VI лише на початковій стадії.

Armored Core: подробиці серії

Це франшиза екшенів з елементами шутера від третьої особи. Перша частина вийшла в далекому 1997 році ексклюзивно на PlayStation. У центрі сюжету — битва двох гігантських корпорацій за панування в постапокаліптичному світі.

Остання номерна частина вийшла в 2012 році на PS3 і Xbox 360. Потім в 2013-му з'явилося відгалуження Armored Core: Verdict Day. Однак наступні дев'ять років серія була заморожена.

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