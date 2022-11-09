Користувачів чекає ММОRPG від творців Guild Wars.

Sony ще під час покупки Bungie заявляла про бажання випускати ігри-сервіси. Зараз внутрішні команди і партнери компанії працюють над 12 такими проектами, про що розповів глава PlayStation Studios Хермен Хюльст на початку жовтня. І схоже, один з них створюється у всесвіті Horizon.

Як повідомило видання MTN, Sony уклала угоду з корейською студією NCSoft. Остання відома за двома популярними серіями MMORPG — Lineage і Guild Wars. Результатом партнерства повинна стати нова гра у Всесвіті Horizon.

Як нескладно здогадатися, це буде багатокористувацька RPG. Раніше NCSoft створювала проекти тільки в згаданому жанрі, а партнерство з Sony дозволить студії вийти на глобальний ринок. Гра проходить під кодовою назвою Project Н, і для її створення зараз активно набирають нових працівників. Інші деталі проекту поки не розголошуються. Офіційний представник NCSoft відмовився коментувати розробку MMORPG.

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Серія Horizon: основна інформація

Перша частина з підзаголовком Zero Dawn вийшла в 2017 році на PS4, а в 2020-му дісталася до ПК. Сиквел під назвою Horizon Forbidden West з'явився в поточному році на PS4 і PS5.

У серії демонструється світ на стику постапокаліпсису і високих технологій. Після глобальної катастрофи люди повернулися до первісного способу життя. А всі землі заполонили роботизовані тварини.

Головною героїнею виступає Елой — дівчина з племені Нора, яка прагне більше дізнатися про себе і навколишній світ.

Студії Firesprite і Guerrilla Games розробляють Horizon Call of The Mountain – відгалуження в серії для PlayStation VR2.

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