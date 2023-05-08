А фанатів Dead Rising чекають хороші новини.

Sony продовжує прагнути наповнити PlayStation 5 якомога більшою кількістю ексклюзивів. Нещодавно від ЗМІ надійшла інформація, що компанія уклала угоду з Konami. Договір стосується нових ігор в серіях Silent Hill, Metal Gear і, можливо, Castlevania. Тобто вони або вийдуть тільки на PlayStation, або заглянуть і на ПК в обхід Xbox.

Така інформація надійшла від інсайдера і редактора порталу Windows Central Джеза Кордена. Він написав у Twitter, що чув про ексклюзивність нової гри або ремейка з серії Metal Gear. Потім журналіст відповів на повідомлення одного з користувачів: "Не впевнений в цьому. Просто чув, що Sony уклала угоду з Konami на Silent Hill, Metal Gear і, можливо, навіть нову Castlevania". Корден не знає, яка ексклюзивність прописана в договорі — повна чи консольна.

Окремо інсайдер висловився про Dead Rising. Він чув, що в осяжному майбутньому Capcom випустить перезапуск серії зомбі-бойовиків. Іншими деталями журналіст не поділився

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Нові ігри від Konami

У жовтні минулого року компанія анонсувала багато проектів у серії Silent Hill. Сюди відносяться ремейк другої частини, відгалуження Silent Hill: Townfall, інтерактивний серіал Silent Hill Ascension і повноцінне продовження серії Silent Hill F.

Що стосується Metal Gear і Castlevania, то чутки про нові проєкти в серіях виникають регулярно. Найчастіше інсайдери згадують ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Підтвердження розробки гри знайшли серед вакансій сінгапурської студії Virtuos ще в жовтні 2021 року.

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