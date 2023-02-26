Гра натхненна японською культурою та естетикою.

У жовтні минулого року видавництво Konami провело презентацію, присвячену франшизі Silent Hill. На заході компанія анонсувала повноцінне продовження серії. Проєкт отримав назву Silent Hill f, а за його створення відповідає тайванська студія Neobards Entertainment. Подробиці хорора були майже відсутні, проте нещодавно розробники дали велике інтерв'ю. Вони розповіли про процес створення першого трейлера і розкрили кілька цікавих деталей.

З представниками Neobards Entertainment поспілкувалися журналісти японського видання CGWorld. Події Silent Hill f розгортаються в японському селі влітку 1960-х років. Автори багато в чому надихаються культурою і естетикою Країни висхідного сонця.

Вони відвідували бібліотеки в Токіо, збирали знімки за вказаний часовий період, шукали історичні відомості і зробили багато фотографій природи. Все це повинно допомогти розробникам втілити основний мотив гри — страх в поєднанні з красою.

Інші подробиці Silent Hill f

При реалізації візуальної складової Neobards Entertainment робить упор на туман, як головний елемент більшості ігор серії, і розкладання.

У першому трейлері глядачам показали дівчину, у якої відвалюється обличчя. З анатомічної точки зору, це неправильно. Однак творці хотіли показати візуальний жах без наукової точності, як приклад вже згаданого розкладання.

Дівчина з трейлера, на якій зроблений акцент — це не головна героїня в проекті. Але у неї буде своє місце в оповіді.

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