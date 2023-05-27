Йдеться про образ принцеси Кітани.

Журналісти поступово дізнаються все більше інформації про каст нового фільму Mortal Kombat, який стане продовженням екранізації 2021 року. Нещодавно вони розповіли, хто зіграє принцесу Кітану. За чутками, героїні приділена центральна роль в сюжеті картини.

Відомостями поділилося видання The Hollywood Reporter, яке прославилося своїми надійними джерела і постійно ділиться секретними даними про виробництво голлівудських фільмів. За інформацією порталу, роль Кітани дісталася Аделін Рудольф. Актриса відома за ролями в серіалах "Рівердейл", "Моторошні пригоди Сабріни" та "Оселя зла".

Раніше журналісти опублікували інформацію про ще двох виконавців центральних ролей. Карл Урбан перевтілиться в улюбленця публіки Джонні Кейджа, а Таті Габріель приміряє образ Джейд — охоронця і подруги Кітани.

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Що відомо про нову частину Mortal Kombat

За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.

У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.

З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.

Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.

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