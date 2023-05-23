У фільмі з'явиться Джейд, яку зіграє Таті Габріель.

Подробиці про продовження фільму Mortal Kombat 2021 року поступово просочуються в Мережу. Нещодавно стало відомо про одну з героїнь, яка з'явиться в сиквелі, а також актрису, яка виконала цю роль.

Інформацією поділилося видання The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела. Портал регулярно ділиться секретними подробицями виробництва голлівудських фільмів, тому йому можна довіряти. За даними журналістів, у новій екранізації Mortal Kombat зніметься Таті Габріель.

Актриса відома за ролями в серіалах "Ти", "Калейдоскоп" і "Моторошні пригоди Сабріни". А ще вона виконала одного з основних персонажів в картині "Незвідане: Удача Дрейка". У сиквелі Mortal Kombat Таті Габріель перевтілиться в Джейд. Це вбивця, яка охороняє принцесу Кітану.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в картині може знятися Карл Урбан. Він вів переговори щодо ролі улюбленця публіки Джонні Кейджа.

Що відомо про нову частину Mortal Kombat

За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.

У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.

З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.

Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.

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