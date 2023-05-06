Йдеться про Карла Урбана.

В екранізації Mortal Kombat 2021 року був відсутній один з улюблених персонажів фанатів — Джонні Кейдж. Однак у другій частині це планують виправити. Персонаж з'явиться в картині, і його може виконати зірка "Хлопаків".

Як повідомило видання The Wrap з посиланням на власні джерела, переговори про роль Джонні Кейджа в сиквелі Mortal Kombat веде Карл Урбан. Останнім часом актор прославився завдяки образу Біллі Бутчера з серіалу "Хлопаки". Однак він встиг з'явиться і в багатьох інших відомих творах. Сюди відносяться дві частини "Володаря перснів", "Тор: Рагнарок" і нова лінійка фільмів "Стартрек".

На якому саме етапі знаходяться переговори, журналісти не повідомили. Але враховуючи, що зйомки фільму повинні початися вже в наступному місяці в Австралії, часу на пошуки іншого кандидата майже не залишилося.

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Що відомо про нову частину Mortal Kombat

За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.

У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.

З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.

Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.

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