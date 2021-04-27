Сьогодні для консольної версії командної MMO World of Tanks вийшло велике оновлення під назвою Modern Armor. Воно додало до гри танки часів Холодної війни – другої половини і кінця XX століття.
Як зазначили у студії Wargaming, битви танків часів Другої Світової з сучасною технікою будуть вестися в окремих боях. Крім того, у WoT додадуть чотири нових мапи, заснованих на різних країнах і регіонах світу: Південно-Східна Азія, Німеччина, Норвегія та Близький Схід. Кожна з них майже вдвічі більше за звичні гравцям локації, що відкриває додаткові тактичні можливості.
Трейлер оновлення Morden Armor для World of Tanks
Також з оновленням Modern Armor у грі стартує епізод First Strike. Він введе у Wolrd of Tanks дві протиборчі сторони: Східний Альянс та Західний Альянс з 18 новими танками.
"Ми раді, що гравці зможуть відкрити для себе нову еру танкобудування, борючись на нових мапах і сучасних танках. Також вони зможуть використовувати нові перки і спорядження, і отримати зовсім інші відчуття від ігрового процесу. Modern Armor — наше найамбітніше починання, і ми бажаємо удачі в бою всім консольним "танкістам", які кинули виклик у First Strike", — говорить виконавчий продюсер World of Tanks Console Ті-Джей Вагнер.
Над оновленням Modern Armor активно працювала й київська студія Wargaming. Фахівці компанії займалися моделями і текстурами для танків, а також малювали скіни для техніки і багато іншого.