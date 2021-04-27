Оновлення Modern Armor додасть до танкової ММО чотири нових мапи, дві протиборчі сторони та 18 одиниць техніки кінця XX століття.

Сьогодні для консольної версії командної MMO World of Tanks вийшло велике оновлення під назвою Modern Armor. Воно додало до гри танки часів Холодної війни – другої половини і кінця XX століття.

Як зазначили у студії Wargaming, битви танків часів Другої Світової з сучасною технікою будуть вестися в окремих боях. Крім того, у WoT додадуть чотири нових мапи, заснованих на різних країнах і регіонах світу: Південно-Східна Азія, Німеччина, Норвегія та Близький Схід. Кожна з них майже вдвічі більше за звичні гравцям локації, що відкриває додаткові тактичні можливості.

Трейлер оновлення Morden Armor для World of Tanks

Також з оновленням Modern Armor у грі стартує епізод First Strike. Він введе у Wolrd of Tanks дві протиборчі сторони: Східний Альянс та Західний Альянс з 18 новими танками.

"Ми раді, що гравці зможуть відкрити для себе нову еру танкобудування, борючись на нових мапах і сучасних танках. Також вони зможуть використовувати нові перки і спорядження, і отримати зовсім інші відчуття від ігрового процесу. Modern Armor — наше найамбітніше починання, і ми бажаємо удачі в бою всім консольним "танкістам", які кинули виклик у First Strike", — говорить виконавчий продюсер World of Tanks Console Ті-Джей Вагнер.

Над оновленням Modern Armor активно працювала й київська студія Wargaming. Фахівці компанії займалися моделями і текстурами для танків, а також малювали скіни для техніки і багато іншого.

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Автор: Сергій Коршунов