Playstation провела конференцію, на якій анонсувала 20 нових ігор.

Сьогодні вночі Sony провела чергову презентацію State of Play для Playstation. На ній компанія представила понад 20 нових ігор, серед яких опинився сиквел одного з найуспішніших екслюзивів Playstation Ghost of Tsushima, випущений 2020 року.

Продовження отримало назву Ghost of Yotei. Дії розгорнуться майже через 400 років після оригінальної гри, у 1603 році. Цього разу Sucker Punch відтворила острів Хоккайдо на півночі Японії, а конкретно регіон біля підніжжя гори Йотей. Новим головним героєм стане жінка-самурай Ацу.

Представник Sucker Punch Енрдю Голдфарб поділився, що студія переосмислила історію головного героя першої частини Дзіна Сакая і під час написання Ацу вирішила зосередитися на ідеї "примари", невідомої легенди.

У Sucker Punch ми любимо історії походження, і нам захотілося дізнатися, що може означати поява нового героя в масці Привида і розкриття нової легенди.

Також Ендрю розповів, що для студії це перша гра, що розробляється відразу для Playstation 5. Це дало змогу розробникам зробити світ ще більш реальним, ніж у Ghost of Tsushima. Голдфарб пообіцяв нічне небо з падаючими зірками і ще більш реалістичну поведінку трави від вітру.

Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2025 рік. Гра стане ексклюзивом для Playstation 5.

У New York Times розповіли, що Ghost of Tsushima за 4 роки розійшлася тиражем у 13 мільйонів копій. Сама Sony звітувала про продажі ще 2022 року, тоді гру купили 9.7 мільйонів разів.

Також нагадаємо, що скоро планується презентація ще одного гучного сиквела: Death Stranding 2. Нещодавно стало відомо, що конференція Хідео Кодзіми на Tokyo Game Show триватиме цілих 90 хвилин.

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