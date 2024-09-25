Сьогодні вночі Sony провела чергову презентацію State of Play для Playstation. На ній компанія представила понад 20 нових ігор, серед яких опинився сиквел одного з найуспішніших екслюзивів Playstation Ghost of Tsushima, випущений 2020 року.
Продовження отримало назву Ghost of Yotei. Дії розгорнуться майже через 400 років після оригінальної гри, у 1603 році. Цього разу Sucker Punch відтворила острів Хоккайдо на півночі Японії, а конкретно регіон біля підніжжя гори Йотей. Новим головним героєм стане жінка-самурай Ацу.
Представник Sucker Punch Енрдю Голдфарб поділився, що студія переосмислила історію головного героя першої частини Дзіна Сакая і під час написання Ацу вирішила зосередитися на ідеї "примари", невідомої легенди.
У Sucker Punch ми любимо історії походження, і нам захотілося дізнатися, що може означати поява нового героя в масці Привида і розкриття нової легенди.
Також Ендрю розповів, що для студії це перша гра, що розробляється відразу для Playstation 5. Це дало змогу розробникам зробити світ ще більш реальним, ніж у Ghost of Tsushima. Голдфарб пообіцяв нічне небо з падаючими зірками і ще більш реалістичну поведінку трави від вітру.
Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2025 рік. Гра стане ексклюзивом для Playstation 5.
У New York Times розповіли, що Ghost of Tsushima за 4 роки розійшлася тиражем у 13 мільйонів копій. Сама Sony звітувала про продажі ще 2022 року, тоді гру купили 9.7 мільйонів разів.
Також нагадаємо, що скоро планується презентація ще одного гучного сиквела: Death Stranding 2. Нещодавно стало відомо, що конференція Хідео Кодзіми на Tokyo Game Show триватиме цілих 90 хвилин.