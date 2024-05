На комп'ютерах вийшла "режисерська" версія Ghost of Tsushima з усіма доповненнями.

Sony продовжує переносити бібліотеку ігор від своїх внутрішніх студій на ПК. Слідом за Horizon Forbidden West відбувся реліз самурайського екшену Ghost of Tsushima – і він моментально побив рекорди більшості інших релізів Sony в магазині Steam.

Упродовж чотирьох років "Цусіма" була ексклюзивом PlayStation, тож щойно проєкт дістався до ПК, він одразу привернув велику кількість користувачів. У Steam-версію одночасно грало понад 57 тисяч осіб через кілька годин після релізу. Це більше, ніж у Days Gone, дилогії Horizon і The Last of Us 1.

Що стосується оцінок, ПК-порт Ghost of Tsushima припав до душі гравцям – у гри 85% позитивних відгуків у Steam. Вартість гри – 1699 гривень.

Нагадаємо, що варто знати про ПК-версію Ghost of Tsushima:

На комп'ютерах вийшла "режисерська" версія гри з усіма доповненнями.

ПК-порт отримав різні поліпшення, включно з необмеженою частотою кадрів, підтримкою широкоформатних моніторів і актуальних технологій на кшталт Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 і Intel XeSS.

Це перша гра Sony на ПК, у якій використовується новий оверлей PlayStation, що включає ваш список друзів, трофеї, налаштування і профіль. А власники PlayStation і ПК-геймери можуть пограти в гру разом у кооперативному режимі Legends.

У мінімальних вимогах вказані GeForce GTX 960/AMD Radeon RX 5500 XT. Щоб отримати більш високу якість картинки, потрібні будуть картки рівня RTX 3070/Radeon RX 6800.

Ghost of Tsushima – пригодницький екшен у відкритому світі, що розповідає епічну історію вторгнення монгольської імперії на острів Цусіма. Головний герой, самурай, на ім'я Дзін Сакай, вирішує порушити свій кодекс і боротися з ворогами методами сінобі, часто нападаючи з тіні. Розробники надихалися фільмами Акіри Куросави і легендами про самураїв.

З чуток, наступним ексклюзивом PlayStation, який вийде на ПК, буде God of War Ragnarok. Анонс може відбутися вже цього місяця з релізом до кінця 2024 року.

У найближчий рік на ПК також мають перенести Demon's Souls і Gran Turismo 7. А супергеройський екшен Marvel's Spider-Man 2 добереться до ПК на початку 2025 року. Також була інформація, що Sony обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

