Масштабний патч вийде на PlayStation 5 завтра, 14 квітня.

Sony оголосила про велике оновлення для консолей PlayStation 5 та мобільного додатка PS App. Воно відкриє користувачам доступ до безлічі нових функцій. Відповідний патч вийде завтра, 14 квітня.

Про це старший віце-президент відділу планування та управління платформами SIE Хідеакі Нішино повідомив у блозі PlayStation. УНІАН обрав головне:

Після оновлення користувачі зможуть переносити гру для PS5 на сумісні зовнішні USB-накопичувачі та назад. Однак грати з зовнішнього диска в ігри, створені спеціально для PS5 не вдасться. Можливість перенесення на накопичувач була додана для того, щоб можна було звільняти пам'ять системи. А повторна установка гри з USB-накопичувача займає менше часу, ніж повторне завантаження з мережі.

За допомогою функції Share Play користувачі PS5 зможуть транслювати зображення екрану під час гри своїм друзям, які використовують консоль PS4. А також через Share Play можна буде "поділитися" з ними грою, створеної тільки для PS5.

З'явиться функція "запит на приєднання". Вона надасть швидкий доступ до відправки запрошень в гру, скорочуючи час на додавання друзів для спільних ігор.

У меню Game Base з'явиться можливість швидко перемикатися між тусовками і друзями.

З'явиться можливість відключення ігрового чату, а також налаштування гучності голосових каналів інших гравців в одному чаті.

Попереднє завантаження оновлень гри.

У бібліотеці з'явиться функція пошуку і налаштування відображення куплених ігор.

У меню "Налаштування" з'явиться функція масштабування екрану.

Разом з патчем для PS5 оновлення отримає й мобільний додаток PlayStation App. У нього додадуть можливість підключення до багатокористувацького сеансу гри на PS5, керування пам'яттю консолі, порівняння колекцій трофеїв, а також функцію сортування та фільтрації ігор в PS Store.

Окремо в Sony нагадали, що все ще працюють над можливістю розширення сховища PlayStation 5 за допомогою накопичувачів M.2. Як тільки ця функція буде готова – в компанії повідомлять.

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Автор: Сергій Коршунов