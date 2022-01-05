Характеристики гарнітури вражають.

Sony порадувала аудиторію несподіваним анонсом. Компанія повноцінно представила гарнітуру віртуальної реальності PlayStation VR 2 і першу гру для неї — Horizon Call of the Mountain.

Читайте такожВ PlayStation презентували нові контролери для шоломів віртуальної реальності на PS5У блозі PlayStation японський платформотримач опублікував основні характеристики PS VR 2. Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000х2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR. Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, так як рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.

Ще PS VR 2 оснащений технологією відстеження погляду. Гарнітура розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проектах для VR. Варто також згадати, що PlayStation VR 2 підтримує тривимірне звучання, а її контролери володіють такою ж тактильною вібрацією, як DualSense.

Інформація про Horizon Call of the Mountain

Це пригодницький екшен від Guerrilla Games і Firesprite в знаменитому всесвіті Horizon.

Гра створюється спеціально для PlayStation VR 2 і повинна показати можливості гарнітури.

У дебютному ролику продемонстрували лише кілька кадрів Call of the Mountain. Вони включають сплав по річці в компанії невідомого персонажа. На шляху героїв з'явився довгоший, який їх ледь не розчавив.

Терміни запуску і ціна PlayStation VR 2 поки не розголошуються. Але можна припустити, що шолом надійде в продаж ближче до кінця осені.

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