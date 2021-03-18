Геймпади нового покоління отримають адаптивні тригери, поліпшену вібрацію та систему визначення торкань.

Sony представила нові контролери для шоломів віртуальної реальності другого покоління на PlayStation 5. Вони прийдуть на заміну застарілим геймпадам PS Move.

Про це старший віце-президент компанії Хідеакі Нішіно заявив у блозі PlayStation.

"Команди дизайнерів, інженерів і розробників SIE об'єднали зусилля, щоб з нуля створити новий контролер для віртуальної реальності. Це гігантський стрибок у розвитку ігор для віртуальної реальності. Цей контролер – наша гордість, але важливо те, як розробники ігор скористаються його можливостями при створенні ігор для віртуальної реальності наступного покоління", – заявив Хідеакі Нішино.

Новий контролер схожий на сферу. За словами розробників, його зручно тримати, і він дає велику свободу дій. Його тестували на людях з різними розмірами рук.

Про функціональність:

Як і DualSense, нові контролери для PlayStation VR обладнані адаптивними тригерами з опором. Це означає, що кнопки L2 та R2 будуть не просто реагувати на натискання, а ще й передавати відчуття від ігрового процесу: наприклад опір при натягу тятиви лука або ефект від заклинювання зброї в шутерах.

Покращена тактильна віддача з більш детальною вібрацією.

Система визначення торкань, яка дозволить виконувати більш природні рухи руками у грі.

Відстеження – внизу контролера є пристрій, який передає сигнал на нову VR-гарнітуру.

Обидва контролери оснащені аналоговими стіками та кнопками дії. На лівому геймпаді є клавіша Create для створення скріншотів і запису роликів, а на правому – кнопка Options. Також у контролерів є кнопка захоплення, з допомогу якої зручно брати предмети в грі.

У Sony стверджують, що прототипи цих контролерів найближчим часом будуть відправлені розробникам ігор.

Раніше компанія анонсувала сам шолом PlayStation VR другого покоління, проте не представила його дизайн. У Sony підкреслили, що очікувати реліз PS VR 2 у цьому році не варто.

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Автор: Сергій Коршунов