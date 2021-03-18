Sony представила нові контролери для шоломів віртуальної реальності другого покоління на PlayStation 5. Вони прийдуть на заміну застарілим геймпадам PS Move.
Про це старший віце-президент компанії Хідеакі Нішіно заявив у блозі PlayStation.
"Команди дизайнерів, інженерів і розробників SIE об'єднали зусилля, щоб з нуля створити новий контролер для віртуальної реальності. Це гігантський стрибок у розвитку ігор для віртуальної реальності. Цей контролер – наша гордість, але важливо те, як розробники ігор скористаються його можливостями при створенні ігор для віртуальної реальності наступного покоління", – заявив Хідеакі Нішино.
Новий контролер схожий на сферу. За словами розробників, його зручно тримати, і він дає велику свободу дій. Його тестували на людях з різними розмірами рук.
Про функціональність:
- Як і DualSense, нові контролери для PlayStation VR обладнані адаптивними тригерами з опором. Це означає, що кнопки L2 та R2 будуть не просто реагувати на натискання, а ще й передавати відчуття від ігрового процесу: наприклад опір при натягу тятиви лука або ефект від заклинювання зброї в шутерах.
- Покращена тактильна віддача з більш детальною вібрацією.
- Система визначення торкань, яка дозволить виконувати більш природні рухи руками у грі.
- Відстеження – внизу контролера є пристрій, який передає сигнал на нову VR-гарнітуру.
- Обидва контролери оснащені аналоговими стіками та кнопками дії. На лівому геймпаді є клавіша Create для створення скріншотів і запису роликів, а на правому – кнопка Options. Також у контролерів є кнопка захоплення, з допомогу якої зручно брати предмети в грі.
У Sony стверджують, що прототипи цих контролерів найближчим часом будуть відправлені розробникам ігор.
Раніше компанія анонсувала сам шолом PlayStation VR другого покоління, проте не представила його дизайн. У Sony підкреслили, що очікувати реліз PS VR 2 у цьому році не варто.