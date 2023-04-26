Флагманом добірки стала гонка GRID Legends.

Інсайдер billbil_kun щомісяця заздалегідь повідомляє про безкоштовні ігри в PlayStation Plus, і він ще жодного разу не помилився. Нещодавно інформатор розкрив проєкти з травневої добірки.

Витік традиційно був опублікований на форумі Dealabs. Як заявив billbil_kun з посиланням на свої джерела, в наступному місяці користувачі отримають три гри — GRID Legends, Chivalry 2 і Descenders. Всі проєкти будуть доступні власникам PS4 і PS5. Кожен з них має нативну версію для PlayStation 5.

Користувачі зможуть додати ігри до бібліотеки з 2 травня по 6 червня. А до тих пір доступний квітневий комплект: Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure і Tails of Iron.

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Детальніше про травневу добірку в PlayStation Plus

GRID Legends — це гоночна гра від студії Codemasters та Electronic Arts. У проєкті реалізована сюжетна кампанія під назвою "Шлях до слави" з відомими акторами і безліч інших режимів. Користувачі вільні змагатися як в класичні заїздах, так і в інших подіях, наприклад, битвах вантажівок на рампах. Гра також здатна похвалитися 130 локаціями для гонок і конструктором треків.

Chivalry 2 — це середньовічний багатокористувацький бойовик з елементами слешера від Torn Banner Studios і Tripwire Interactive. У ньому гравці беруть участь у матчі до 64 осіб у складі однієї з двох фракцій. Сторони діляться на атакуючу і оборонну, а головне завдання — захоплювати і утримувати райони карти відповідно. Користувачі в боях можуть вибирати персонажів різних класів зі своїми наборами зброї і застосовувати облогові знаряддя.

Descenders-це спортивна гра від RageSquid та No More Robots. У проєкті реалізовані екстремальні катання на велосипеді у вільному режимі. Користувачам належить досліджувати процедурно-згенеровані світи і виконувати всякі трюки. Основна ціль — привести свою команду до чемпіонства.

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