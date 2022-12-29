У список входить один з кращих проектів у всесвіті "Зоряних війн".

Інсайдер billbil-kun продовжує безпомилкову низку прогнозів щодо роздач безкоштовних ігор у сервісі PS Plus. Його інформація щодо січневої добірки в черговий раз виявилася правдивою. Це нещодавно офіційно підтвердила Sony.

В блозі PlayStation компанія написала, що підписники PS Plus в наступному місяці дійсно отримають Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 і Axiom Verge 2. Ігри можна буде додати до особистої бібліотеки з 3 січня. А до тих пір користувачам доступні проекти з грудневої добірки — Mass Effect Legendary Edition, Biomutant і Divine Knockout (dko).

Варто також відзначити, що Star Wars Jedi і Axiom Verge 2 мають нативні версії для PS5. Fallout 76 теж доступна для користувачів консолі поточного покоління, але за зворотною сумісністю.

Відео дня

Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus у січні

Star Wars Jedi: Fallen Order — це пригодницький екшен від студії Respawn Entertainment і видавництва Electronic Arts. У грі розповідається історія Кела Кестіса — падавана, який зумів уникнути загибелі під час виконання "Наказу 66". Протагоністу довелося видати своє походження заради порятунку друга, і з цього моменту почався його шлях боротьби з Імперією.

Геймплей в Fallen Order включає битви з використанням світлового меча. Користувачам доступні різні комбінації ударів і навичок Сили. Є також головоломки і дослідження місцевості на семи планетах. Потрапити в окремі місця можна тільки після отримання певних здібностей, як в метроїдваніях.

Fallout 76 — це онлайн-шутер з елементами виживання від Bethesda Game Studios. У грі користувачі створюють персонажа, прокачують його, виконують завдання і беруть участь в різноманітних активностях. До останніх навіть відноситься підрив ядерної бомби.

Розробники також реалізували будівництво власного притулку та спільні рейди. Походи в небезпечні локації дозволяють добути найціннішу екіпіровку, а полювання за нею — одна з основних цілей гри.

Axiom Verge 2 — це екшен з елементами платформера від Thomas Happ Games. Сюжет у проекті розповідає, як головна героїня Індра вирушила в Антарктику для досліджень, але потрапила в інший світ. Тепер вона повинна боротися з машинами, зараженими паразитами, і шукати спосіб повернутися у власну реальність.

Ігровий процес в Axiom Verge 2 зводиться до вирішення головоломок, пошуку секретів і боїв. Є битви як з рядовими ворогами, так і з босами.

Вас также могут заинтересовать новости: