Мова про шутер з концепцією "рогалика" Returnal.

Sony офіційно оголосила про реліз Returnal на персональних комп'ютерах в рамках The Game Awards 2022. Це буде перший повноцінний ексклюзив PlayStation 5, який стане доступний ПК-аудиторії. Раніше компанія випускала ігри, що вийшли і на PS4.

Як повідомила Sony у блозі PlayStation, Returnal з'явиться на персональних комп'ютерах 15 лютого 2023 року. На ПК гра відзначиться підтримкою технологій NVIDIA DLSS, AMD FSR і NVIDIA NIS для поліпшення продуктивності. Розробники також реалізували відображення за допомогою рейтрейсингу і додали підтримку широких (21:9) і ультрашироких (32:9) моніторів. Разом з цим Housemarque та Climax Studios опублікували остаточні системні вимоги Returnal для різних конфігурацій.

Мінімальні параметри (720р, 60 кадрів/сек, низька графіка)

Відео дня

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1903);

процесор: Intel Core i5-6400 на 2,7 ГГц або AMD Ryzen 5 1500X на 3,5 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) або AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт);

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (HDD, але рекомендується SSD).

Середні вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, середня графіка)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1903);

процесор: Intel Core i5-8400 на 2,8 ГГц або AMD Ryzen 5 2600 на 3,4 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) або AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гбайт);

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (SSD).

Рекомендовані вимоги (1080р, 60 кадрів/сек, висока графіка)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1903);

процесор: Intel i7-8700 на 3,7 ГГц або AMD Ryzen 7 2700x на 3,7 ГГц;

відеокарта: NVIDIA RTX 2070 Super (8 Гбайт) або AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (SSD).

Епічні вимоги (4K, 60 кадрів/сек, максимальна графіка)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1903);

процесор: Intel Core i7-9700K на 3,7 ГГц або AMD Ryzen 7 3700x на 3,6 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) або AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (SSD).

Вимоги до трасування променів (4K, 60 кадрів/сек, максимальна графіка)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1903);

процесор: Intel Core i9-11900k на 3,5 ГГц або AMD Ryzen 9 5900x на 3,7 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12 Гбайт) або AMD Radeon RX 6950 XT (16 Гбайт);

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (SSD).

Коротко про Returnal

За сюжетом головна героїня Селена потрапила на планету Атропос. Тут вона застрягла в часовій петлі і змушена виживати, борючись з різними монстрами.

Завдання жінки — знайти спосіб покинути ворожу планету. Однак після кожної смерті героїня втрачає практично все, що знайшла в попередньому забігу. При цьому розташування кімнат і локацій в біомі кожен раз змінюється.

У гравців в розпорядженні є 10 видів базової зброї і більше 90 варіантів модифікацій для них.

Returnal вийшла 30 квітня 2021 року ексклюзивно на PS5. На агрегаторі Metacritic гра отримала 86 балів від профільної преси і 7,3 бала від користувачів.

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