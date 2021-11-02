Гравці можуть використовувати функцію призупинення забігу в якості повноцінної точки збереження.

Нещодавно студія Housemarque випустила для PS5-ексклюзиву Returnal оновлення, яке мало трохи спростити проходження гри. Воно додало можливість призупинити свій забіг і покинути сесію. А після повернення користувач продовжував з попереднього місця. Однак у разі смерті гравець все одно переносився на початок, як і наказують правила "рогалика". Функція призупинення позиціонувалася в якості невеликого послаблення. Наприклад, якщо користувачеві потрібно терміново відлучитися від консолі, то йому не доведеться втрачати накопичений під час забігу прогрес. Ось тільки умільці вже з'ясували, як застосувати нововведення, щоб зробити проходження Returnal набагато легшим.

Секретом поділився ігровий журналіст Джозеф Яден. Як виявилося, користувачам всього лиш потрібно призупинити проект і завантажити збереження в хмару. Якщо персонаж помре, потрібно завантажити їх назад. Тоді гравець повернеться до точки, де раніше закінчив проходження. Користувачі вільні застосовувати цей трюк постійно і поступово рухатися вперед. За словами Ядена, тільки таким способом він зумів завершити Returnal, адже на чесний забіг у нього не вистачає часу.

Коротко про Returnal

За сюжетом головна героїня Селена потрапила на планету Атропос. Тут вона застрягла в часовій петлі і змушена виживати, борючись з різними монстрами.

Завдання жінки — знайти спосіб покинути ворожу планету. Однак після кожної смерті героїня втрачає практично все, що знайшла в попередньому забігу. При цьому розташування кімнат і локацій в біомі кожен раз змінюється.

У гравців в розпорядженні є 10 видів базової зброї і більше 90 варіантів модифікацій для них.

Returnal вийшла 30 квітня 2021 року ексклюзивно на PS5. На агрегаторі Metacritic гра отримала 86 балів від профільної преси і 7,2 бала від користувачів.

Автор: Назар Степорук