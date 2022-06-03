Минулої ночі на презентації State of Play Sony порадувала користувачів ПК. В рамках прямої трансляції вона оголосила, що Marvel's Spider-Man Remastered вийде на персональних комп'ютерах. А трохи пізніше компанія повідомила про реліз на ПК і Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Таким чином, ще два проекти Sony втратять статус ексклюзивів PlayStation.
На State of Play показали короткий трейлер ПК-версії Marvel's Spider-Man Remastered. У ролику присутня нарізка кадрів з битвами і персонажами. Але головне, що в кінці відео розробники оголосили точну дату релізу. Marvel's Spider-Man Remastered вийде на персональних комп'ютерах вже 12 серпня.
Що стосується Marvel's Spider-Man: Miles Morales, то її порт стане доступний трохи пізніше — восени поточного року. Перенесенням двох ігор на ПК займається студія Nixxes Software, яку Sony придбала в минулому році. А допомагає команді Insomniac Games.
На честь релізу на ПК у блозі PlayStation розкрили сукупні продажі двох супергеройських проектів. Їх тираж на PS4 і PS5 перевищив 33 мільйони копій.
Основні подробиці Marvel's Spider-Man і Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- В іграх розповідаються історії двох Людей-павуків — Пітера Паркера і Майлза Моралеса відповідно. Кожен з них бореться з лиходіями, а паралельно вирішує особисті проблеми.
- Ігри володіють відкритими світами, які усипані додатковими завданнями і активностями. Сюди відноситься упіймання голубів, запобігання злочинам, погоні за машинами і так далі.
- Бойова система в проектах заснована на застосуванні різноманітних прийомів і контратаках.