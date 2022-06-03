Мова про Marvel's Spider-Man і Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Минулої ночі на презентації State of Play Sony порадувала користувачів ПК. В рамках прямої трансляції вона оголосила, що Marvel's Spider-Man Remastered вийде на персональних комп'ютерах. А трохи пізніше компанія повідомила про реліз на ПК і Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Таким чином, ще два проекти Sony втратять статус ексклюзивів PlayStation.

На State of Play показали короткий трейлер ПК-версії Marvel's Spider-Man Remastered. У ролику присутня нарізка кадрів з битвами і персонажами. Але головне, що в кінці відео розробники оголосили точну дату релізу. Marvel's Spider-Man Remastered вийде на персональних комп'ютерах вже 12 серпня.

Що стосується Marvel's Spider-Man: Miles Morales, то її порт стане доступний трохи пізніше — восени поточного року. Перенесенням двох ігор на ПК займається студія Nixxes Software, яку Sony придбала в минулому році. А допомагає команді Insomniac Games.

На честь релізу на ПК у блозі PlayStation розкрили сукупні продажі двох супергеройських проектів. Їх тираж на PS4 і PS5 перевищив 33 мільйони копій.

Основні подробиці Marvel's Spider-Man і Marvel's Spider-Man: Miles Morales

В іграх розповідаються історії двох Людей-павуків — Пітера Паркера і Майлза Моралеса відповідно. Кожен з них бореться з лиходіями, а паралельно вирішує особисті проблеми.

Ігри володіють відкритими світами, які усипані додатковими завданнями і активностями. Сюди відноситься упіймання голубів, запобігання злочинам, погоні за машинами і так далі.

Бойова система в проектах заснована на застосуванні різноманітних прийомів і контратаках.

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