Гравців чекає "перший погляд" на ігри для PlayStation VR2.

Sony все-таки приєднається до низки літніх ігрових презентацій. Компанія анонсувала новий випуск свого онлайн-шоу State of Play.

Коли пройде захід і що на ньому покажуть, японський платформотримач повідав у блозі PlayStation.

Трансляція пройде 3 червня, початок — о 01:00 за київським часом. Шоу триватиме 30 хвилин і на ньому покажуть короткий погляд на кілька ігор, які створюються для PlayStation VR2 — гарнітури віртуальної реальності нового покоління.

Користувачів також чекають демонстрації проектів від партнерів Sony. Однак поки незрозуміло, це будуть анонси чи розширені покази раніше представлених ігор. З обережністю можна припустити, що японська компанія забезпечить і те, і інше.

Новий State of Play: які ігри покажуть

Точної інформації на цей рахунок немає, але ми спробуємо вгадати. Раніше Sony оголосила, які проекти від сторонніх видавців допомагає рекламувати. У список потрапили Forspoken, Hogwarts Legacy і Avatar: Frontiers of Pandora. Трейлери цих ігор цілком можуть показати в рамках презентації. Проекти у всесвітах "Аватара" і "Гаррі Поттера" повинні вийти в 2022 році, тому в потенційних роликах повинні оголосити точні дати запуску.

Stray — гра про бродячого кота в місті роботів. Нещодавно в базі даних PS Store з'явилася інформація, що пригода має вийти вже в липні. Чекаємо трейлера з датою релізу.

Геймплей Horizon Call of the Mountain — першої анонсованої гри для PlayStation VR2.

Вас також можуть зацікавити новини: