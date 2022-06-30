Злита раніше добірка виявилася правдивою.

Інсайдер billbil-kun виявився в черговий раз правий. У липні підписники PlayStation Plus всіх форматів — Essentials, Extra і Deluxe — безкоштовно отримають Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan і Arcadegeddon. Sony підтвердила це в офіційному анонсі.

Японська компанія оголосила добірку ігор для користувачів PS Plus у блозі PlayStation. Перераховані вище проекти будуть доступні для власників PlayStation 4 і PlayStation 5. Crash Bandicoot 4 і Arcadegeddon мають нативні PS5-версії, а Man of Medan запускається за зворотною сумісністю.

Додати перераховані ігри в особисту бібліотеку підписники PlayStation Plus зможуть з 5 липня до 1 серпня. До цього часу ще є шанс отримати червневу добірку, до складу якої увійшли God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker і Nickelodeon All-Star Brawl.

Дізнайтеся більше про безкоштовні ігри для абонентів PlayStation Plus у липні

Crash Bandicoot 4: It's About Time — це платформер від студії Toys For Bob і видавництва Activision. Сюжет в грі присвячений порятунку просторово-часового континууму від знищення. Геймплей в проекті традиційний для жанру, проте розробники зуміли реалізувати багато унікальних випробувань. Вони додали в Crash Bandicoot 4 зміну перспективи, перемотування часу, переключення гравітації та інше. А ще у кожного персонажа в грі є вміння, які застосовуються при проходженні рівнів.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — це інтерактивне хорор-кіно від Supermassive Games і Bandai Namco Entertainment. У грі розповідається про групу підлітків, що опинилася на кораблі-примарі. Тут герої зіткнуться з надприродними явищами та іншими небезпеками. Головне завдання в проекті — виживання, а воно залежить від рішень користувача. Решта геймплей зводиться до вивчення місцевості і QTE-івентів.

Arcadegeddon — це багатокористувацький шутер від студії IllFonic. У грі є кілька режимів, а основний з них — проходження локацій в кооперативі. Користувачі повинні шукати скрині, знищувати ворогів і битися з босами. Розробники також реалізували командні PvP-сутички.

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