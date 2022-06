До списку увійшли два відомих проекти.

Надійний інсайдер billbil-kun розкрив склад липневої добірки безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus Essential, тобто стандартного формату. До неї увійдуть Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan і Arcadegeddon.

Інформатор опублікував витік на форумі Dealabs. Відомостям billbil-kun можна довіряти, адже він постійно розкриває ігри з прийдешніх добірок для підписників PS Plus. Інсайдер розповідає про безкоштовні проекти до офіційного анонсу, і він ще не помилявся.

Згідно зі свіжою публікацією billbil-kun, нова добірка буде доступна з 5 липня до 2 серпня. А поки що користувачі можуть отримати червневі безкоштовні ігри — God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker і Nickelodeon All-Star Brawl.

Детальніше про проекти з липневої добірки PlayStation Plus

Crash Bandicoot 4: It's About Time — це платформер від студії Toys For Bob і видавництва Activision. Сюжет в грі присвячений порятунку просторово-часового континууму від знищення. Геймплей в проекті традиційний для жанру, проте розробники зуміли реалізувати багато унікальних випробувань. Вони додали в Crash Bandicoot 4 зміну перспективи, перемотування часу, переключення гравітації та інше. А ще у кожного персонажа в грі є вміння, які застосовуються при проходженні рівнів.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — це інтерактивне хорор-кіно від Supermassive Games і Bandai Namco Entertainment. У грі розповідається про групу підлітків, що опинилася на кораблі-примарі. Тут герої зіткнуться з надприродними явищами та іншими небезпеками. Головне завдання в проекті — виживання, а воно залежить від рішень користувача. Решта геймплей зводиться до вивчення місцевості і QTE-івентів.

Arcadegeddon — це багатокористувацький шутер від студії IllFonic. У грі є кілька режимів, а основний з них — проходження локацій в кооперативі. Користувачі повинні шукати скрині, знищувати ворогів і битися з босами. Розробники також реалізували командні PvP-сутички.

