Покоління PS3 виявилося найскладнішим для компанії.

Покоління Playstation 3 вважається найскладнішим для Sony. Після надуспішної Playstation 2 компанія мала перевершити сама себе, але вже на релізі консоль зіткнулася з серйозними проблемами: завищена ціна, відсутність ігор на старті, труднощі розробників під час створення нових ігор.

Колишній директор Playstation Studios Шон Лейден розповів виданню Eurogamer, що компанії пощастило, що вона взагалі вижила після PS3. За словами бізнесмена, Sony була Ікаром, який занадто близько підлетів до Сонця. PS3 мала стати суперкомп'ютером із Linux на борту, який міг би абсолютно все. Такий підхід мало не згубив компанію:

"Ми підлетіли надто близько до сонця і дивом це пережили, але цей досвід багато чому нас навчив."

Після цього Playstation відмовилася від концепту мультимедійного пристрою, зробивши акцент саме на іграх: "Чи можу я замовити піцу, поки дивлюся телевізор і граю? Ні, потрібно просто зробити ігровий пристрій. Просто зробіть її найкращим ігровим автоматом усіх часів."

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Ще один важливий урок, який винесла Sony, - не потрібно боятися віддавати роботу на аутсорс. Уже коли компанія працювала над PS4 вона активно користувалася послугами посередників і закуповувала деталі у вендорів. Це дало змогу краще управляти бюджетом і загалом ефективніше вести розробку.

Раніше ми розповідали, що в Playstation 5 тимчасово додали оригінальну заставку PS1 на честь 30-річчя консолі.

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