Sony анонсувала лінійку нових аксесуарів для PlayStation 5. Компанія представила контролери DualSense в трьох забарвленнях і кольорові знімні панелі.
Раніше геймпади для PS5 вже продавалися з чорною і червоною оболонкою. А тепер в список додадуться ще три кольори: "рожевий нова зірка", "зоряний синій" і " галактичний пурпурний". Глобальні продажі нових DualSense почнуться в січні 2022 року.
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Друга порція аксесуарів — це знімні панелі для PlayStation 5. Раніше їх активно випускали сторонні фірми, яким Sony погрожувала судом. Тепер компанія нарешті зважилася перехопити ініціативу. Вона представила панелі в п'яти кольорах: "чорна північ", "космічний червоний", "рожевий нова зірка", "зоряний синій" і " галактичний пурпурний". Забарвлення відповідають оболонкам DualSense. Кришки для PS5 будуть доступні до середини 2022 року, але тільки в країнах першої хвилі, куди Україна не потрапила.
Інші подробиці про нові аксесуари для PlayStation 5
- Роздрібна ціна кольорових панелей в офіційному магазині PlayStation становить $55 (близько 1480 гривень).
- Ми запросили коментар у Sony з приводу поставок аксесуарів в Україну і отримали відповідь. Нові контролери з'являться в січні, а панелі — протягом 2022 року