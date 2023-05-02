Проекти створюються для "різних аудиторій".

Sony ще під час придбання Bungie заявила, що хоче приділити більше уваги іграм-сервісів поряд з одиночними релізами. А нещодавно компанія повідомила про паралельну розробку 10 таких проєктів. Частина з них вийдуть на персональних комп'ютерах.

Про це розповів голова PlayStation Studios Герман Хюльст під час публікації фінансового звіту Sony і в інтерв'ю GamesIndustry.biz. Він підтвердив, що компанія збирається випустити ігри-сервіси для різної аудиторії.

"PlayStation Studios створює безліч ігор, які можна назвати "сервісними", орієнтованих на різні жанри, різні графіки виходу і різні масштаби. Ми також розробляємо ігри для різних аудиторій, і я впевнений у нашому послужному списку у створенні світів та історій, які подобаються шанувальникам PlayStation", — заявив Хюльст.

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Що ще розповів голова PlayStation Studios

На поточний момент відомо про розробку 10 проєктів з такою моделлю. Сюди відносяться шутер від Firewalk Studios, багатокористувацький екшен у всесвіті Horizon від Guerrilla Games і нова гра Bungie.

Хюльст також прокоментував випуск ігор-сервісів від Sony на персональних комп'ютерах: "За останні роки ми досягли значного прогресу в створенні ігор на ПК, тому якщо це має сенс для гри і студії, то це відмінний варіант. Але це рішення, яке ми будемо приймати для кожної окремої гри".

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