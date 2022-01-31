Студія Bungie стане окремим незалежним підрозділом у складі PlayStation.

Як ми і передбачали у матеріалі про головні тренди в ігровій індустрії в 2022 році, гучні покупки продовжуються. У Мережі ще не вщухли обговорення щодо придбання Activision Blizzard з боку Microsoft, як свій крок зробила Sony. Компанія оголосила про поглинання Bungie, відомої завдяки двом серіям шутерів — Halo і Destiny.

Про покупку було офіційно оголошено у блозі PlayStation. Голова PlayStation Studios Хермен Хюльст дав наступний коментар з цього приводу: "Bungie створює ігри з видатними технологіями, в які дуже цікаво грати. Вони [колектив Bungie] також відрізняються неперевершеною відданістю громадам, які грають у їх ігри, і всі в Playstation і PlayStation Studios будуть раді тому, чим ми можемо поділитися з ними і чому навчитися у них. Я провів багато часу зі старшими співробітниками Bungie, і очевидно, що їх досвід і навички в значній мірі доповнюють наші власні. Ми будемо готові вітати і підтримувати Bungie в міру їх подальшого зростання, і мені не терпиться побачити, що чекає цю неймовірну команду в майбутньому".

У подібному ключі висловився генеральний директор Bungie Піт Парсон: "В особі Sony ми знайшли партнера, який повністю підтримує нас у всьому, чим ми є, і хоче прискорити наше бачення створення розваг для різних поколінь, зберігаючи при цьому творчу незалежність, яка б'ється в серці Bungie. Як і ми, Sony вірить, що ігрові світи — це тільки початок того, чим можуть стати наші IP. Разом ми поділяємо мрію про створення та розвиток культових франшиз, які об'єднують друзів по всьому світу, сім'ї різних поколінь і шанувальників на різних платформах і в різних сферах розваг".

Головні подробиці угоди

Sony заплатить за Bungie $3,6 мільярда. Студія збереже незалежність в рамках PlayStation і стане дочірнім підрозділом, а всі керівники компанії залишаться на своїх місцях.

Bungie допоможе внутрішнім командам Sony зі створенням якісних ігор-сервісів. Генеральний директор японської компанії Джим Райан вже підтвердив, що в майбутньому їх з'явиться більше.

Угода з Sony дозволить Bungie розширити штат і поліпшити якість нових проектів. Вони залишаться мультиплатформенними, тобто вийдуть і на ПК з Xbox, а не тільки на PlayStation.

За словами західних ЗМІ, угода готувалася близько півроку, тому це не відповідь на придбання Activision Blizzard. Раніше до Bungie придивлялася Microsoft, але корпорація чомусь не купила студію.

Джим Райан також сказав фразу "ми очікуємо більшого". Це натякає на нові покупки з боку Sony.

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