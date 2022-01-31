Як ми і передбачали у матеріалі про головні тренди в ігровій індустрії в 2022 році, гучні покупки продовжуються. У Мережі ще не вщухли обговорення щодо придбання Activision Blizzard з боку Microsoft, як свій крок зробила Sony. Компанія оголосила про поглинання Bungie, відомої завдяки двом серіям шутерів — Halo і Destiny.
Про покупку було офіційно оголошено у блозі PlayStation. Голова PlayStation Studios Хермен Хюльст дав наступний коментар з цього приводу: "Bungie створює ігри з видатними технологіями, в які дуже цікаво грати. Вони [колектив Bungie] також відрізняються неперевершеною відданістю громадам, які грають у їх ігри, і всі в Playstation і PlayStation Studios будуть раді тому, чим ми можемо поділитися з ними і чому навчитися у них. Я провів багато часу зі старшими співробітниками Bungie, і очевидно, що їх досвід і навички в значній мірі доповнюють наші власні. Ми будемо готові вітати і підтримувати Bungie в міру їх подальшого зростання, і мені не терпиться побачити, що чекає цю неймовірну команду в майбутньому".
У подібному ключі висловився генеральний директор Bungie Піт Парсон: "В особі Sony ми знайшли партнера, який повністю підтримує нас у всьому, чим ми є, і хоче прискорити наше бачення створення розваг для різних поколінь, зберігаючи при цьому творчу незалежність, яка б'ється в серці Bungie. Як і ми, Sony вірить, що ігрові світи — це тільки початок того, чим можуть стати наші IP. Разом ми поділяємо мрію про створення та розвиток культових франшиз, які об'єднують друзів по всьому світу, сім'ї різних поколінь і шанувальників на різних платформах і в різних сферах розваг".
Головні подробиці угоди
- Sony заплатить за Bungie $3,6 мільярда. Студія збереже незалежність в рамках PlayStation і стане дочірнім підрозділом, а всі керівники компанії залишаться на своїх місцях.
- Bungie допоможе внутрішнім командам Sony зі створенням якісних ігор-сервісів. Генеральний директор японської компанії Джим Райан вже підтвердив, що в майбутньому їх з'явиться більше.
- Угода з Sony дозволить Bungie розширити штат і поліпшити якість нових проектів. Вони залишаться мультиплатформенними, тобто вийдуть і на ПК з Xbox, а не тільки на PlayStation.
- За словами західних ЗМІ, угода готувалася близько півроку, тому це не відповідь на придбання Activision Blizzard. Раніше до Bungie придивлялася Microsoft, але корпорація чомусь не купила студію.
- Джим Райан також сказав фразу "ми очікуємо більшого". Це натякає на нові покупки з боку Sony.