Щодо потенційного релізу God of War Ragnarök на ПК представники компанії не дали чіткої відповіді.

На честь виходу God of War на ПК видання GameInformer поспілкувалося з творчим директором Santa Monica Studio Корі Барлогом і старшим менеджером технічного виробництва в компанії Меттом Девалдом. Розробники розповіли, чому Sony все-таки зважилася випускати ексклюзиви PlayStation на ПК. А ще в розмові торкнулися потенційного виходу God of War Ragnarök на персональних комп'ютерах. Щоправда, конкретної інформації на цей рахунок автори не надали.

В коментарі Корі Барлога щодо виходу ексклюзивів PlayStation на ПК сказано: "Я думаю, що це був колектив студій по всьому світу, який сказав, що це дійсно хороша ідея. Ми повинні це розглянути. В результаті, я думаю, настав переломний момент. Коли ми надіслали стільки повідомлень у ящик пропозицій, вони [Sony] сказали: "Ми втомилися слухати все це. Гаразд, ми зробимо це". Це [тривалий] процес. Ми все ще з'ясовуємо на рівні компанії та окремих студій, як це робити, і якою буде загальна стратегія".

Читайте такожВелика гра з одним важливим "але". Огляд God of War на ПКІншими словами, ідею випустити ексклюзиви PlayStation на ПК подали внутрішні команди Sony. І Корі Барлог не бреше, адже він давно говорив, що хоче побачити God of War на персональних комп'ютерах. А от щодо потенційного релізу нової частини серії на ПК творчий директор не дав точної відповіді. Він лише сказав "поняття не маю". Рішення про випуск кожної гри приймається окремо, і Sony все ще шукає правильний підхід у цьому напрямку.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору дев'яти світів скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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