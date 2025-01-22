Це вже третя скасована гра Playstation за останні 2 тижні.

MMO у всесвіті Horizon, яку, за чутками, розробляла корейська компанія NCSoft у співпраці з Sony, схоже, так і не добереться до релізу.

Видання MTN повідомляє, що під час "аналізу перспектив" одразу кілька проєктів у NCSoft було закрито, зокрема й той, що носив кодову назву Project H (раніше фігурував як Project Skyline), та сама MMO за Horizon. В актуальному розкладі студії згадок про гру вже не залишилося.

Раніше ходили чутки, що цим MMO-сеттингом Sony планувала залучити додаткову аудиторію на мобільних пристроях і ПК, розширивши тим самим присутність франшизи Horizon.

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Нагадаємо, що за останні два тижні це вже третя гра-сервіс від Playstation, яку скасували навіть не анонсувавши. Джейсон Шрайер з Bloomberg повідомляв, що Sony скасувала дві багатокористувацькі ігри, одна з яких мала відбуватися у всесвіті God of War. Розробкою проєктів займалися творці Days Gone з Bend Studio і Bluepoint Games, які відомі ремейком Demon Souls.

Раніше ми розповідали, що французьке ігрове видання Gamekult випадково розкрило дату релізу DOOM: The Dark Ages.

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