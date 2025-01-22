Нова глава серії м'ясного шутера може вийти вже 15 травня.

Нова частина серії DOOM: The Dark Ages може вийти вже цієї весни, 15 травня.

Таку інформацію помітили на сайті великого ігрового видання Gamekult. Одному з користувачів прийшло повідомлення, що на порталі з'явилася стаття із заголовком "DOOM: The Dark Ages знищить інфернальні легіони 15 травня 2025 року". Схоже, що це запланована публікація, адже на самому сайті такої новини не знайти.

Також у тіло повідомлення потрапив перший абзац статті: "Непомітно, як цвях у глотку (на нашу величезну радість), середньовічний приквел DOOM: The Dark Ages скоро проллє кров і кишки на наших консолях, про що стало відомо з нового Xbox Developer_Direct сьогодні вдень."

Відео дня

Нагадаємо, що завтра, 23 січня, відбудеться презентація Xbox Developer Direct, на якій, серед іншого, був заявлений показ DOOM: The Dark Ages.

Крім того, авторитетний інсайдер NateTheHate заявляв, що реліз нового DOOM планується в травні. Також за інформацією інсайдера, за місяць до цього Microsoft випустить свій новий ексклюзив South of Midnight.

Також днями ми розповідали, що директор маркетингу Hollow Knight: Silksong запевнив фанатів, що гра існує і все ще перебуває в розробці.

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