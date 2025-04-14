У середньому вартість консолі збільшилася на 10%.

Sony оголосила про підвищення цін на Playstation 5 відразу в чотирьох регіонах, пославшись на "складну економічну ситуацію".

В офіційному блозі компанії написано, що з 14 квітня в Європі версія Digital Edition без дисковода коштуватиме 499 євро замість колишніх 449. У Великій Британії ціна підніметься з 389 до 429 фунтів стерлінгів. У Новій Зеландії базова модель PS5 подорожчає до 949 новозеландських доларів, а цифрова - до 859 (раніше 899 і 769 відповідно). В Австралії стандартна версія коштуватиме 829 австралійських доларів, а Digital Edition - 749, що на 30 і 70 доларів дорожче, ніж раніше.

Але є і хороші новини. Одночасно з цим компанія знижує ціну на зовнішній дисковод для PS5. У Європі він подешевшає з 119 до 79 євро, у Великій Британії - з 99 до 69 фунтів. У Новій Зеландії нова ціна складе 139 новозеландських доларів замість 169, а в Австралії - 124 замість колишніх 159.

Відео дня

Підвищення цін не торкнеться консолі Playstation 5 Pro, зазначають у компанії.

Раніше ми розповідали, що Sony запатентувала технологію синхронізації губ персонажів з озвученням різними мовами. Це сильно допоможе зануренню в гру, вважають у компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: