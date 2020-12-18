Всі бажаючі можуть оформити повернення коштів за несправну гру.

Sony тимчасово видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store через скарги багатьох гравців на технічний стан гри. Компанія запустила спеціальну сторінку в PS Store, де всі покупці гри зможуть оформити повернення коштів.

"SIE прагне до того, щоб всі наші клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом, тому ми повернемо гравцям всі кошти, витрачені на покупку гри Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до наступного повідомлення", – йдеться в заяві компанії.

Студія CD Projekt своєю чергою заявила, що це рішення було прийнято після обговорення з Sony. Розробники також додали, що ті, хто вирішить не повертати гроші або ж придбав гру на диску, будуть й надалі отримувати патчі, і зможуть грати в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation. Також гру для PS4 можна буде придбати на дисках.

Коли саме Sony допустить до продажу гру в PlayStation Store – невідомо.

Як зазначив старший аналітик агентства Niko Partners Деніел Ахмад, це безпрецедентний випадок. Раніше був схожий приклад з поганим станом гри Batman: Arkham Knight на ПК. Але тоді сам видавець, Warner Bros, прийняв рішення тимчасово зняти гру з продажів у Steam. У випадку з Cyberpunk 2077 це рішення прийняв платформотримач – Sony.

Ахмад стверджує, що CD Projekt могли б відкласти реліз ще на рік, щоб уникнути цієї ситуації. При цьому продажі через перенесення не постраждали б. Також він зазначив, що Sony в підсумку вчинила правильно, вирішивши повернути гроші всім гравцям.

"Sony зробила правильно, запропонувавши повернення коштів власникам PS4, які справедливо незадоволені продуктивністю гри. Особливо після того, як CDPR запропонувала гравцям повернути гроші, а потім не домовилася з платформотримачами, щоб забезпечити цей процес", – підкреслив Ахмад.

Скандал навколо Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня 2020 року на ПК, Xbox One та PS4.

На консолях гра вийшла в поганому технічному стані – геймплей супроводжувався незліченними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами та вильотами гри.

Незабаром CD Projekt вибачилася перед гравцями та запропонувала їм оформити повернення коштів на консолях, не повідомивши при цьому самих платформотримачей – Microsoft та Sony.

В результаті через жорсткі правила повернення коштів за гру в PS Store не всі бажаючі змогли отримати назад свої гроші. Таким чином гравці незабаром почали звинувачувати не CD Projekt за погану оптимізацію Cyberpunk 2077 на консолях, а самих платформотримачей.

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Автор: Сергій Коршунов