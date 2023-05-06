Про проєкти від PixelOpus можна забути.

Sony закрила одну зі своїх знаменитих внутрішніх студій. Йдеться про команду PixelOpus, яка працювала над новим проєктом для PS5 разом з Sony Pictures Animation.

Про це стало відомо з повідомлення представників компанії в Twitter. У публікації сказано: "Дорогі друзі, наша пригода в PixelOpus підійшла до кінця. Напередодні нового майбутнього ми хочемо сказати щире спасибі мільйонам захоплених гравців, які підтримували нас і нашу місію створювати красиві, фантазійні ігри з душею. Ми дуже вдячні".

У коментарях фанати щиро засмутилися такому рішенню Sony. Багато користувачів побажали розробникам успіхів у нових починаннях і висловили любов до їхніх ігор.

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Що відомо про PixelOpus

Це була одна з небагатьох внутрішніх команд Sony, яка не створювала пригодницьких екшенів у відкритих світах.

Студія була сформована в 2013 році з відібраних студентів двох американських університетів. Колектив складався з 9 осіб, а в якості керівників призначили ветеранів ігрової індустрії.

За десять років PixelOpus встигла випустити два проєкти — Entwined і Concrete Genie. Останнім часом команда працювала над новим творінням у партнерстві з Sony Pictures Animation. Гра створювалася на рушії Unreal Engine 5, про що стало відомо зі списку вакансій. Судячи з усього, її скасували разом із закриттям PixelOpus.

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