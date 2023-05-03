У ролику показано багато заїздів.

Sony Pictures Entertainment, як і обіцяла, представила перший трейлер екранізації ігрової серії Gran Turismo. Ролик дає повне уявлення про сюжет фільму.

На відео демонструється, що головний герой Джан Марденборо завжди захоплювався автомобілями. Він постійно грав у Gran Turismo 7 і мріяв стати справжнім гонщиком. При цьому протагоніст працював залізничником, а батьки не підтримували його прагнення.

Одного разу Джан побачив, що проводиться набір на навчання гоночній справі. Навички потенційних учасників тестувалися в Gran Turismo, тому головний герой пройшов. Після цього він почав важко тренуватися, щоб добре їздити на спортивних машинах. За підсумком навчання саме Джана взяли в справжню команду для участі в змаганнях.

В кінці трейлера демонструється центральний противник протагоніста і елементи любовної лінії. А протягом усього ролика присутні вставки зі швидкісними заїздами, які розбавляють розповідь про сюжет.

Фільм Gran Turismo — інші подробиці

За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард").

Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.

Сюжет присвячений підлітку Джанну Марденборо, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг в реальному турнірі і вирішив стати професійним гонщиком.

Зйомки фільму розпочалися наприкінці вересня в Європі, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.

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