Деякі гравці сподіваються, що компанія сама хоче зробити ПК-версію гри.

Sony зажадала видалити фанатський патч, що дає змогу запустити Bloodborne у 60 кадрах на секунду. Про це повідомив його автор Ленс Макдональд, який випустив мод ще у 2021 році:

"Сьогодні я отримав повідомлення про блокування на підставі DMCA від Sony Interactive Entertainment з вимогою видалити посилання на патч, що я і зробив."

Рішення Sony здивувало багатьох, адже мод існує вже майже чотири роки. Останнім часом до нього знову виник інтерес на тлі прогресу в емуляції PS4, який дав змогу фанатам створити неофіційну поліпшену версію Bloodborne.

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Реакція спільноти виявилася передбачуваною: багато хто впевнений, що блокування мода пов'язане з підготовкою офіційного ремастера. Інші ігри FromSoftware, як-от Demon's Souls і Dark Souls, уже отримували перевидання, але Bloodborne залишається ексклюзивом Playstation, і випуск оновленої версії залежить тільки від рішення Sony.

Раніше ми розповідали, що в керівництві Playstation відбулися серйозні зміни. Тепер усією компанією керує одна людина, а не тандем, як раніше.

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