Тепер усією компанією керує одна людина, а не тандем, як раніше.

Sony оголосила про великі зміни в керівництві, які набудуть чинності з 1 квітня. Хірокі Тотокі, який обіймав посаду операційного та фінансового директора компанії, стане новим президентом і CEO, замінивши Кенітіро Йосіду.

У Playstation також відбулися важливі перестановки. Після відходу Джима Раяна на початку 2024 року його обов'язки тимчасово розділили між Германом Хульстом і Хідеакі Нісіно. Тепер Sony визначилася з остаточною структурою управління: Хідеакі Нісіно став єдиним главою Sony Interactive Entertainment, а Герман Хульст повернувся до своєї колишньої ролі керівника внутрішніх студій Playstation.

Хульст також курируватиме взаємодію Sony Interactive Entertainment з Sony Pictures у рамках адаптації ігрових франшиз для кіно і телебачення. Цей напрямок набирає обертів, враховуючи анонс екранізацій Horizon Zero Dawn і Helldivers 2.

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Перестановки в компанії відбулися на тлі змін у стратегічному підході Sony. За останні роки компанія зосередилася на інвестиціях у контент та інтелектуальну власність, а також на зміцненні своїх позицій у сфері розваг.

Хірокі Тотокі, який тепер очолить Sony, зазначив, що перед ним стоїть завдання розвивати компанію, зберігаючи її фокус на креативності та технологічних інноваціях. Він також підкреслив, що його попередники значно підвищили цінність бренду, і тепер його мета - продовжити це зростання, адаптуючи бізнес до майбутніх викликів.

Раніше колишній голова Sony Interactive Entertainment розповідав, чому Playstation робить так багато ремастерів.

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