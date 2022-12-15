Разом з цим з'явилися перші подробиці сюжету.

Ще в кінці травня поточного року Sony оголосила, що God of War отримає серіальну адаптацію. А нещодавно шоу офіційно анонсували і поділилися першими подробицями.

Як повідомило видання Variety, екранізація створюється в партнерстві з Amazon і вийде в сервісі Prime Video, який належить компанії. Зйомками керуватиме шоуранер "Колеса часу" Рейф Джадкінс. Він також зайняв крісло продюсера.

Сценаристами серіалу виступили Марк Фергюс і Хоук Остбі, які писали сюжети до фільмів "Залізна Людина" і "Дитя людське". Виконавчими продюсерами стали керівник розробки God of War 2018 Корі Барлог і Джефф Кетчум з Santa Monica Studio. А компанію їм склали Асад Кізілбаш і Картер Свон з Playstation Productions, Юмі Янг з Santa Monica Studio і Рой Лі з Vertigo.

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Опис серіалу повторює зав'язку минулої частини God of War. Кратос і Атрей повинні піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології, щоб розвіяти прах Фей, дружини головного героя.

"God of War — це захоплююча франшиза, заснована на характері персонажів, яка, на нашу думку, підкорить наших глобальних споживачів як своїми величезними та захоплюючими світами, так і багатим сюжетом. Для нас велика честь розділити з Sony Pictures Television, PlayStation Productions і студією Santa Monica пригоду, пов'язану з міфологією God of War", — прокоментував анонс Вернон Сандерс, голова глобального телебачення Amazon Studios.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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