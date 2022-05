Подробиць адаптацій поки небагато.

Три провідні франшизи PlayStation отримають серіальні адаптації. Мова про God of War, Horizon і Gran Turismo.

Інформацією про створення шоу Sony поділилася в документі зі стратегією розвитку на найближчі роки.

Компанія зазначила, що важливо просувати свої франшизи не тільки в ігровому форматі. Вона вказала на серіал по The Last of Us, який готується до релізу на HBO, і анонсувала ще три шоу.

God of War створюється у партнерстві з Amazon, а Horizon — з Netflix. Адаптації вийдуть на стрімінгових сервісах двох компаній. Для виробництва Gran Turismo поки ще шукають партнера. У зйомках братиме участь Sony Pictures Entertainment.

Шоу по God of War вже знаходиться на підготовчій стадії. Його шоураннером виступить Рейф Джадкінс, який відомий за телевізійною адаптацією "Колеса часу". У створенні серіалу також беруть участь продюсери "Простору". Вони зараз зайняті пошуком відповідних акторів для шоу.

Інші подробиці про адаптації ігрових серій PlayStation

У виробництві знаходяться десять фільмів і серіалів за мотивами ігрових франшиз Sony. З них тепер вже анонсовані шість.

Раніше компанія розповіла про створення трьох творінь. Перше — серіал по The Last of Us, який активно знімають в Канаді. Згідно із заявою режисера однієї із серій, шоу з'явиться на малих екранах на початку 2023 року. Друге — фільм по Ghost of Tsushima від режисера "Джона Уіка " Чада Стахелскі. А третє — серіал по Twisted Metal, для якого зараз шукають акторів.

