Вона називається Absurd Ventures.

Після відходу з Rockstar Games один із засновників студії, Ден Хаузер, не сидить на місці. Нещодавно він створив нову компанію, яка буде займатися розважальними творами.

Як повідомило видання Video Games Chronicle, нове підприємство автора GTA називається Absurd Ventures. Основна мета компанії, за словами Хаузера, "розповідати великі історії, де і як це можливо". Студія займеться "створенням нової інтелектуальної власності на всіх платформах і для всіх форматів". Судячи з цього формулювання, ігри стануть лише частиною діяльності Absurd Ventures.

Оголошення про заснування компанії супроводжувалося дивним трейлером. У ролику присутня нарізка кадрів з різними видами мистецтва і діяльності. Є, наприклад, фрагменти з танцями, боксером, клоуном, пантомімою, прибиральником і каратисткою. А ще окремі частини відео стилізовані під старі телевізійні шоу. Схоже, трейлер прагне передати різноманітність напрямків, в яких буде працювати Absurd Ventures.

Детальніше про Дена Хаузера

Разом з братом Семом він заснував Rockstar Games. Протягом понад двадцяти років керівник керував компанією і доклав руку до безлічі культових хітів.

У 2020 році Ден Хаузер покинув Rockstar без пояснень. Студія і її материнська компанія Take-Two Interactive теж не розголошували деталей з цього приводу.

Хаузер у 2021-му заявив, що стане креативним директором компанії Absurd Ventures in Games. Однак з тих пір концепція змінилася і компанія, схоже, стала мультимедійною, тобто тепер вона не сконцентрована тільки на іграх.

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