Минулої ночі Xbox провела невелику презентацію Developer Direct, на якій Arkane Austin і Bethesda Softworks провели детальну геймплейну демонстрацію Redfall. Розробники Dishonored, Prey і Deathloop показали основні аспекти майбутнього шутера під власні коментарі і назвали дату релізу.

На початку відео розповідається про світ гри і чотирьох головних героїв з унікальними вміннями. Вони повинні боротися з вампірами на території острівного міста Редфолл. Світ в шутері включає різні локації — передмістя, маяк, ліс, бухту, нижні райони та інше. Всі регіони заповнені ворогами, але є і прихистки, де можна перепочити і поповнити припаси.

Далі в ролику показуються битви і виконання місій. Серед вампірів є різні види ворогів зі своїми особливостями. Одні здатні вибухати, інші вміють літати, а треті мають підвищену фізичну силу. Для усунення кровопивців можна застосовувати вагомий арсенал зброї — дробовики, автомати, двоствольні рушниці, пістолети та інше.

Перед початком битви користувачі вільні таємно знищити кілька ворогів. Для цього застосовується зброя з глушником, як показано в моменті зі звільненням заручників. Але судячи з геймплею, повноцінний стелс не передбачений.

Наприкінці демонстрації Arkane Austin розповіла, що Redfall вийде 2 травня на ПК, Xbox Series X і Series S. розробники відкрили попередні замовлення двох видань — стандартного за 1399 гривень і Bite Back Edition за 1999 гривень. Останнє включає Бойові перепустки для двох майбутніх героїв, комплект екіпіровки, скіни для зброї і костюми.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проекті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде в 2023 році на ПК, Xbox Series X і Series S. гру планували випустити вже цього літа, але вирішили перенести разом зі Starfield.

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