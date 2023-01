Гряде ще одна дивовижна тактика.

Студія Mimimi Games зарекомендувала себе, як творець кращих тактичних ігор сучасності. Це підтверджують її два дивовижні попередні проекти — Shadow Tactics: Blades of the Shogun і Desperados 3. А нещодавно команда представила своє наступне творіння під назвою Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Це буде тактика в дусі попередніх релізів Mimimi, але з кількома відмінностями. Події гри розгортаються в альтернативну Золоту епоху піратства на Загадкових Карибах. Острови знаходяться під контролем інквізиції, яка безжально винищує піратів.

Гравцям належить знайти вісім чорних перлин, щоб воскресити команду флібустьєра Афії, а потім провернути епічне пограбування. Воно дозволить отримати артефакт, який забезпечить перемогу над інквізицією.

На відміну від попередніх проектів Mimimi, в Shadow Gambit буде приділена велика роль варіативності. Користувачі самі вирішать, на які завдання вирушати, і кого з персонажів брати з собою. Розробники перетворили світ Загадкових Карибів на пісочницю з величезним простором для експериментів.

У персонажів традиційно є унікальні навички, але на цей раз — магічні. Мерк'юрі створює портали, які дозволяють переміщатися і ховатися від ворогів. Афія вміє телепортуватися, а Гаель використовує величезну гармату, заряджає її противниками і стріляє.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — інші подробиці

У грі буде вісім доступних персонажів, навички яких можна різними способами комбінувати.

Розробники реалізували режим тактичного планування. Користувачі будуть вивчати оточення і віддавати команди персонажам, щоб їх одночасно виконали.

Корабель Афії виступає прихистком для персонажів. Тут гравці вільні спілкуватися з героями і брати їх персональні завдання.

Реалізація стелса і взаємодії з оточенням зроблена в тому ж форматі, що і в попередніх проектах Mimimi Games.

Shadow Gambit: The Cursed Crew вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в 2023 році, точна дата поки не повідомляється.

