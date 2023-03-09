Bethesda Game Studios випустила трейлер гри.

Останнім часом навколо Starfield почастішали чутки. Інсайдери різних мастей розповідали про презентацію проєкту найближчим часом і можливий реліз в червні, якщо екшен-RPG знову не перенесуть. Щоб розвіяти всі здогади, Bethesda Game Studios випустила новий трейлер Starfield. Розробники оголосили в ролику дату виходу і наступної демонстрації гри.

Проєкт з'явиться на полицях магазинів 6 вересня у версіях для ПК, Xbox Series X і Series S. Що стосується показу Starfield, то він пройде 11 червня в рамках Starfield Direct. У 2022-му геймплей прийдешньої екшен-RPG вперше представили на шоу Xbox. Глядачам показали близько 15 хвилин ігрового процесу з коментарями виконавчого продюсера Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Користувачі можуть очікувати схожу демонстрацію в червні.

Що стосується свіжого трейлера, то в ньому можна побачити прибуття на одну зі станцій "Сузір'я" і її внутрішнє оздоблення. У ролику також миготять інші локації, наприклад, невідомий напівзруйнований храм. А ще частина кадрів акцентує увагу на артефакті з обертовими кільцями. Паралельно закадровий голос розповідає про аномалії і необхідність визначити їх джерело.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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