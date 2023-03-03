Перезапуск серії Fable тільки вступив у фазу повноцінного виробництва.

Для Xbox попередній рік був дуже слабким. У 2022-му ігровий підрозділ Microsoft відзначився лише запуском Pentiment, нішевої детективної RPG, над якою працював невеликий колектив в Obsidian Entertainment. Ситуація повинна покращитися в 2023-му, проте частина анонсованих ігор все одно загрузли в проблемах.

Інформацією про різні проекти Xbox поділився редакторський колектив порталу Videogames Chronicle на чолі з Енді Робінсоном, який вже неодноразово публікував правдиві інсайди. Як повідомили журналісти, головний реліз для Microsoft в осяжному майбутньому — це екшен-RPG Starfield від Bethesda Games Studios.

Після неї компанія планує випустити два блокбастера — пригодницький екшен Senua's Saga: Hellblade II від Ninja Theory і екшен-RPG Avowed від Obsidian Entertainment. Останню ще часто називають конкурентом The Elder Scrolls V: Skyrim. А ось з іншими великобюджетними іграми, які анонсували в минулі роки, спостерігаються проблеми.

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За даними VGC, Fable тільки вступила в фазу повноцінного виробництва. Студія Playground Games при створенні перезапуску франшизи орієнтується на "Відьмака". При цьому раніше продюсер компанії Віджей Гілла зазначив на своєму LinkedIn-профілі, що регулярно проходить гру. Тобто певна робоча збірка точно існує.

З Perfect Dark і Everwild все ще гірше. Терміни їх релізу незрозумілі через різноманітні проблеми. Розробка першої просувається повільно через величезну плинність кадрів в студії The Initiative. А другу, влітку 2021 року, повністю перезапустили, про що розповіли кілька ігрових видань.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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