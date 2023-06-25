Ціни доходили до $1 тисячі.

В ігровій індустрії спекулянти постійно намагаються заробити на товарах обмеженої кількості. Це стосується продажу пристроїв, колекційних видань і навіть раннього доступу до окремих проєктів. Свіжою ціллю перекупників став стрес-тест Mortal Kombat 1. Спекулянти почали пропонувати можливість взяти участь в ньому за величезні гроші.

Як повідомило видання GameRant, доступ до тестування продають на eBay. Спочатку перекупники виставили вартість у розмірі $1 тисячі. Потім пропозицій з'явилося більше, і ціни почали знижуватися. Зараз вони варіюються від $180 до $810. Скільки людей погодилися віддати такі немаленькі суми за можливість випробувати Mortal Kombat 1 до релізу, невідомо.

Нагадаємо, стрес-тест майбутнього файтинга почався 23 червня. Він закінчиться завтра, 26 червня. В рамках пробного доступу користувачам відкрили чотирьох персонажів. Перші відгуки від гравців, які змогли заздалегідь оцінити Mortal Kombat 1, були переважно позитивними.

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Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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