Комп'ютерна симуляція використовувала 2 мільярди спроб, але не змогла повторити результат спідраннера.

Рекордний спідран Diablo, що тримався з 2009 року, виявився фальшивкою. Ентузіасти розібрали систему генерацію карт гри та довели, що ідеальний забіг спідраннера-рекордсмена groobo просто неможливий у рамках стандартних механік.

Groobo завершив Diablo за 3:12, використовуючи категорію segmented any%, яка допускає експлойти та перезапуск окремих частин забігу. Однак його удача виглядала занадто підозріло: сходи між рівнями опинялися просто поруч один з одним, а ключові боси практично не чинили опору.

Викривачі використовували інструмент аналізу карт, який дав змогу перевірити всі можливі сіди, комбінації, що визначають генерацію рівнів. Загалом їх було проаналізовано 2.2 мільярда, але навіть серед такої кількості не виявилося жодного, який відповідав би маршруту groobo. Єдиний спосіб отримати таку карту - штучно втрутитися в генерацію, а це вже чистий обман.

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Сам рекордсмен визнав, що його проходження було сегментованим і склеєним із найкращих спроб, але зауважив, що й не видавав його за чесний забіг у реальному часі. Однак команда знайшла й інші невідповідності в записі, наприклад, підміну версій гри і занадто швидке вбивство фінального боса, що також вказує на маніпуляції.

Забіг видалили зі Speed Demos Archive, але він усе ще залишається в Книзі рекордів Гінесса. Однак шкоди вже було завдано: непобиваний результат groobo свого часу повністю вбив інтерес до цієї категорії спідранів. "Ніхто не намагався, тому що ніхто не міг", - прокоментував ситуацію експерт зі спідранів dwangoAC.

Раніше один із творців Diablo заявив, що сучасні "діаблоїди" вбили жанр.

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