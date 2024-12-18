За той час, скільки люди награли в ігри Blizzard, можна обійти Землю мільйон разів.

Чергова компанія підбиває свої підсумки року. Blizzard зібрала кумедну статистику за своїми іграми, приміром, якщо скласти вагу всіх убитих за цей рік павуків у World of Warcraft, то вона дорівнюватиме масі синього кита.

Компанія порахувала, що користувачі Battle.net награли 8.34 мільярдів годин в ігри платформи. Якщо перевести це в роки, то вийде 952 тисячі років, цього вистачить, щоб обігнути Землю пішки 1 мільйон разів.

По тому ж Battle.net за рік було відправлено понад 378 мільйонів повідомлень, щоб прочитати їх усі знадобиться 60 років.

Відео дня

Також гравці вбили 4.5 мільярдів павуків у World of Warcraft і зіграли понад 4 мільярди карт мурлоків у Heartstone.

Кумедна статистика є і по Diablo: за 2024 рік у Diablo 4 було вбито понад 1.7 трильйонів демонів, це майже стільки ж, скільки на Землі є домашніх бджіл. Мобільна Diablo Immortal побачила цього року 480 мільйонів ігрових смертей, якщо скласти всі смартфони померлих один на одного, то вони досягнуть найвищої точки в земній атмосфері.

На нових картах в Overwatch 2 награли загалом 203 роки, за цей час можна злітати до Нептуна і назад 8 разів.

Раніше ми розповідали, що Valve оголосила номінантів премії Steam. На звання "Ігри року" претендують проєкти, які не удостоїлися такої честі на The Game Awards 2024: S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 і Warhammer 40,000: Space Marine II.

Вас також можуть зацікавити новини: