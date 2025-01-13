Crazy Taxi багато років не брала участі в марафоні Awesome Games Done Quick через побоювання блокування.

З 5 до 12 січня у США відбувся щорічний марафон Awesome Games Done Quick, у рамках якого спідраннери знову об'єднали зусилля, щоб зібрати гроші на благодійність.

Одним із найнесподіваніших моментів фестивалю стало повернення Crazy Taxi, гри, яку кілька років не показували на AGDQ через авторські права на офіційний саундтрек. Цього разу замість звичних The Offspring і Bad Religion глядачі почули живе виконання від гурту Limiter Cut.

Музиканти оперативно перемикалися між піснями по ходу гри, а за необхідності стартували з початку, щоб підлаштуватися під випробування. Ідею відродити Crazy Taxi з кавер-музикою учасники виношували ще до попереднього марафону, але повноцінно зустрітися й порепетирувати разом їм вдалося лише нещодавно, оскільки всі живуть у різних штатах і здебільшого тренувалися в онлайні.

Організатори фестивалю і глядачі залишилися в захваті від такого креативного підходу: тепер спідраннери розмірковують про схожий задум для Crazy Taxi 2 або навіть Tony Hawk's Pro Skater. Вони сподіваються, що їхній приклад надихне й інших учасників AGDQ на подібні експерименти, які вносять у звичний формат дух новизни і дають змогу уникнути проблем із правовласниками.

Раніше ми розповідали, що підсумкова сума, зібрана на благодійність на Awesome Games Done Quick 2025, склала 2.5 мільйона доларів. Гроші підуть до фонду з вивчення раку.

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