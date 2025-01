Всього ж за весь час існування організації було зібрано 54 мільйони доларів.

Спідранерська організація Games Done Quick завершила черговий благодійний марафон Awesome Games Done Quick 2025, зібравши понад 2,5 мільйона доларів для фонду Prevent Cancer Foundation.

Таким чином, сукупний обсяг пожертвувань, зібраних за 15 років існування GDQ, тепер перевищує значні 54 мільйони доларів.

Організатори не приховують радості від такої підтримки і вже планують наступний великий захід, Summer Games Done Quick, який стартує 6 липня. Усі зібрані там кошти будуть спрямовані до фонду Doctors Without Borders, що допомагає людям у зонах конфліктів, стихійних лих та епідемій по всьому світу.

Сам же фестиваль AGDQ 2025 запам'ятався не тільки значними сумами донатів, а й розмаїттям унікальних спідранів: від ефектного оперного фіналу в Ratchet & Clank і проходження The Legend of Zelda: Breath of the Wild удвох на одному геймпаді до спід-дейтінгу в Fallout: New Vegas.

Завершилося все напруженими перегонами по Super Metroid з увімкненим рандомайзером карти. Відразу чотири учасники боролися за право стати найкращим, а глядачі вибухали оваціями, спостерігаючи за непередбачуваною розв'язкою.

